Hado, Gazimağusa Seferlerine 5 Ağustos'ta Başlıyor

Hatay Deniz Otobüsü (HADO), filosuna kattığı yeni feribotla Hatay-Gazimağusa seferlerine 5 Ağustos'ta başlayacak. Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, "Altı yıl süren mücadelemiz sonunda Hatay halkı adına büyük bir zaferdir. Bu zaferin arkasından yolcularımızın mutluluğunu görmek gerçekten de bir ibadet gibi bizleri çok sevindiriyor. HADO'yu yapmadaki amacımız hem milli hem de insanlarımızın seyahat etme olanaklarına katkı sunmak. 30 seferde yaklaşık 2 ayda 8 bin yolcu taşıdık ve bu daha başlangıç" dedi.

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) filosunu yeni bir feribotla güçlendirdi. 19 Mayıs'ta ilk seferini Sinan Paşa gemisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentine yapan HADO'nun ikinci gemisi Arsuz Madenli'deki limana geldi. HBB Başkanı Lütfü Savaş, HADO limanında demirleyen Piyale Paşa gemisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yeni geminin ilk gemiyle aynı teknik özelliklere sahip olduğunu söyleyen Savaş, Piyale Paşa'nın haftada bir gün Hatay-Gazimağusa seferi yapacağını, seferlerin de 5 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

"GAZİMAĞUSA'YA HAFTADA 1 SEYAHAT İLE BAŞLAYACAĞIZ"

HADO'nun yolcu profilini incelediklerini, seferlerin haftada altıya çıkacağını belirten Savaş, "Gazimağusa'da çok sayıda hemşehrimizin olduğunu gördük. Aynı zaman sefer sayımızı artırmak, iki şehir arasında gelip gidecek insanlara katkı sağlamak ve diğer geminin olası arıza durumunda acil müdahale edip insanlarımızı sıkıntıya sokmadan tahliye etmek ve seyahatlerini devam ettirmek için ikinci bir gemiyi aldık. Girne ile seyahatimizi haftada iki defa yapıyoruz. İki gidiş iki geliş seyahatimiz var. Şimdi de Gazimağusa'ya haftada bir seyahat ile başlayacağız" diye konuştu.

"AMACIMIZ LÜBNAN'A DA SEFER DÜZENLEMEK"

Hatay'da deniz ulaşımı için çok geç kalındığını ifade eden Savaş, "1970'lerde Fransızlar İskenderun Körfezi'nden Mısır'a kadar Cruise gemileri ile ticaret ve turizm yapmışlar. Hatay'ın yedi ilçesinin Akdeniz'e kıyısı var ve ülkemizin Doğu Akdeniz'deki kalesi durumundayız. Uluslararası kara sularında gemi yüzdüren tek belediyeyiz. Şehrimiz 1938'den itibaren ilk kez Deniz Hudut Kapısı'na sahip oldu. Bundan sonraki amacımız Lübnan ve belki İsrail. Lübnan'da ekonomik kriz var. Oradaki şartlar iyileşirse ikinci gemimizle haftada bir gün Lübnan'a yolculuk etmek üzere görüşmeler yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

HADO seferlerine hiçbir zaman ticari amaçla bakmadıklarını da vurgulayan Savaş, "Altı yıl süren mücadelemiz sonunda Hatay halkı adına büyük bir zaferdir. Bu zaferin arkasından yolcularımızın mutluluğunu görmek gerçekten de bir ibadet gibi bizleri çok sevindiriyor. HADO'yu yapmadaki amacımız hem milli hem de insanlarımızın seyahat etme olanaklarına katkı sunmak. 30 seferde yaklaşık 2 ayda 8 bin yolcu taşıdık ve bu daha başlangıç" diyerek yeni çalışmaların yapılacağını bildirdi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLGİLİ KURUMLARLA DİYALOG İÇİNDEYİZ"

Savaş, yolcuların limanlarda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tüm kurumlarla diyalog halinde olduklarını ifade etti. Yaşanan bazı sıkıntıların HBB kaynaklı olmadığını belirten Savaş, "Yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog halindeyiz. Biletlemeden seyahat anına kadar sorunların gittikçe azaldığı, daha mükemmele doğru giden bir seyahat olanağı sunmaya gayret ediyoruz. Bunun için hem sabır istiyoruz hem de çaba harcadığımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.

Avustralya yapımı geminin çok emniyetli olduğunu söyleyen kaptan Hasan Algam da, Gazimağusa'nın Hatay'dan 130 deniz mili uzaklıkta olduğunu belirterek yolculuk süresinin yaklaşık 4 buçuk saat süreceğini söyledi.

ANKA / Güncel