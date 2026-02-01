Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nda firmaları ziyaret etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nda stant açan firmaları ziyaret etti.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan'a fuar ziyaretinde AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman, Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Fatih Erkan ile AK Parti Hacılar İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Fuar alanındaki stantları tek tek gezen Özdoğan, Kayseri mobilyasının kalitesiyle, tasarımıyla ve üretim gücüyle şehre çok yakıştığını ve bu fuarın sektöre yeni bir soluk getireceğine yürekten inandığını belirtti.

Fuarın 4 Şubat'a kadar açık olduğunu anımsatan Özdoğan, "Modern ve modüler mobilyadan ofis, yatak, bahçe ve lüks mobilya gruplarına kadar geniş bir ürün yelpazesini sektör profesyonelleriyle buluşturan fuara 110'a yakın firma katılıyor. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan fuar, Kayseri'nin mobilya sektöründeki vizyonunu ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu tür organizasyonlar şehrin ticaret hacmine ve ihracat hedeflerine önemli katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.