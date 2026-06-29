Güzel sanatlar müzik ilkokul ve ortaokulları ile spor ortaokulları yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar müzik ilkokul/ortaokulları ile spor ortaokulları için 8-19 Haziran'da yapılan değerlendirme uygulamalarının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara e-Okul üzerinden ulaşılabilirken, kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz'da tamamlamaları gerekiyor.
Güzel sanatlar müzik ilkokul ve ortaokulları ile spor ortaokulları yerleştirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8-19 Haziran'da gerçekleştirilen değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına "https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/GSSL/SNV39101.aspx" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz'da tamamlamaları gerekiyor.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur