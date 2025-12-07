Güvercine Haciz Uygulandı... CHP'li Gürer: "Hepsi Tek Tek Değer Biçilip Satış Listesine Konuldu, Haciz Artık Güvercine Kadar İndi"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir vatandaşın güvercinlerine özel bir banka tarafından borç nedeniyle haciz uygulandığını, dumanlı güvercinlere 2 bin 700 lira, deve tüylü güvercinlere ise 6 bin liraya kadar değer biçildiğini belirterek, "Sıkı para politikasının erdiği nokta, evdeki güvercine haciz uygulayacak kadar gözü kararmış bir anlayıştır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, videolu açıklamasında, icra dairelerindeki dosya sayısının ulaştığı boyutun ekonominin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu söyledi.

İcra dairelerinde derdest durumda olan dosya sayısının 24 milyon 769 bin 227'ye ulaştığını, bir yıl önce bu sayının 22 milyon 912 bin olduğunu aktaran Gürer, "İcra dosyaları milyon milyon artıyor. Bu, ailelerin, vatandaşların yaşam mücadelesinin ne kadar ağırlaştığının göstergesi" diye konuştu.

Aynı dönemde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının da bir yıl içinde 8 milyon 529 binden, 9 milyon 698 bine çıktığını ifade eden Gürer, toplumun borç yükünün artık taşınamaz hale geldiğini ifade etti.

"Dumanlı, beyaz, Arap, deve tüylü güvercinler… Hepsi tek tek değer biçilip satış listesine konuldu"

Gürer, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir vatandaşın güvercinlerine özel bir banka tarafından borç nedeniyle haciz uygulandığını, bunun "ekonomik çöküşün sembolü" olduğunu söyledi.

Ömer Fethi Gürer, "Vatandaşın evinde haczedilecek bir şey bulamayınca güvercinlerine haciz uygulandı. Dumanlı, beyaz, Arap, deve tüylü güvercinler… Hepsi tek tek değer biçilip satış listesine konuldu. Resmi kayıtlarla sabit. Haciz artık güvercine kadar indi" dedi. Gürer, dumanlı güvercinlere 2 bin 700 lira, deve tüylü güvercinlere ise 6 bin liraya kadar değer biçildiğini ifade ederek, "Ekonominin vatandaşı nasıl tükettiğinin en somut göstergesi bu" dedi.

"Borç yükü altında ezilen vatandaş ayakta duramıyor"

Gürer, vatandaşların bankalara borç yükünün de giderek arttığını belirterek, kredi ve kredi kartı borçlarının toplamının 5 trilyon 332 milyar lirayı geçtiğini, zamanında ödenmediği için takibe alınan borcun 224 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

TOKİ'ye borcun 80 milyar, varlık yönetim şirketlerine borcun 79 milyar, vatandaşın toplam borcunun 5 trilyon 715 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Gürer, bu yükle vatandaşın ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ömer Fethi Gürer, iktidarın "ekonomi iyi gidiyor" söyleminin halkın hayatıyla uyuşmadığını, çiftçilerin üretim araçlarına yönelik hacizlerin üretimi bitirme noktasına getirdiğini belirtti.

Bu alanda yaptıkları kanun teklifini hatırlatan Gürer, "İnek, koyun, tarla, traktör, arazi gibi üretimin devamı için gerekli unsurlara haciz uygulanmaması gerektiğini defalarca söyledik. Çiftçi ancak üretim yaparak borcunu ödeyebilir. Hayvanını, traktörünü, tarlasını elinden aldığınızda nasıl ayakta kalacak?" diye sordu.

Girdi maliyetlerinin yükseldiğini, pazarlama ve depolama sorunlarının arttığını belirten Gürer, çiftçinin aldığı tohumun fiyatının sattığı üründen üç kat pahalı hale geldiğini söyledi. Gürer, "Sıkı para politikasının erdiği nokta, evdeki güvercine haciz uygulayacak kadar gözü kararmış bir anlayıştır. Vatandaşın elinde ne varsa almanın peşindeler" diye konuştu.