Gustavo Petro'dan ABD'ye Küba Ablukasını Kaldırma Çağrısı

Gustavo Petro'dan ABD'ye Küba Ablukasını Kaldırma Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden ABD'ye çağrıda bulunarak Küba'ya uygulanan ablukanın kaldırılmasını talep etti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarındaki katılımcıların çoğu ABD ambargosunu protesto etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'ye çağrıda bulunarak Küba'ya yönelik uygulanan ablukanın kaldırılması talebinde bulundu.

Petro, X sosyal medya platformu üzerinden, Küba'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne katılan binlerce kişinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD, Küba halkının verdiği bu mesaj üzerinde düşünmelidir. Abluka, yalnızca halkın hükümetine daha fazla destek vermesine yol açmaktadır. Bir halkın geleceği hakkında özgürce tartışabilmesi ancak abluka ve zorbalık olmadan mümkündür. Havana'da 1 Mayıs." ifadelerini kullandı.

Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına binlerce kişi katılmış, gösterilerde ABD'nin ülkeye uyguladığı her türlü ambargo protesto edilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.