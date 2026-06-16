Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ortak basın toplantısı düzenledi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile bir araya geldi.

Kobakhidze ile Vucic başkent Tiflis'teki Hükümet Binası'nda baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kobakhidze, burada yaptığı konuşmada, ilk kez bir Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın ülkesinde resmi temaslarda bulunduğunu söyledi.

Vucic'in başarılı bir lider olduğunu belirten Kobakhidze, "Bu ziyaretin, Gürcistan-Sırbistan ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına ve bu ilişkileri her yönde daha da derinleştireceğine inanıyoruz." dedi.

Kobakhidze, her iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğine vurgu yaparak, "Ülkelerimiz ve hükümetlerimiz egemenliğin korunmasının temel öneminin son derece farkındadır." diye konuştu.

Gürcistan ile Sırbistan arasında serbest ticaret anlaşmasını imzalamak için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Kobakhidze, " Gürcistan, Orta Koridor'un ayrılmaz bir parçasıdır ve Avrupa ile Asya arasındaki transit ve ticaret potansiyelini tam olarak kullanabilmek için Sırbistan ile işbirliğimizi derinleştirmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Tiflis'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ticaret ve farklı alanlarda Gürcistan ile ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerine işaret eden Vucic, yakında Tiflis'te Sırbistan büyükelçiliğinin açılacağını bildirdi.

Vucic, Gürcistan hükümetinin başarılı bir politika yürüttüğünü ve kendilerinin de turizm ile ekonomi gibi farklı alanlarda bu politikaları örnek almaya çalıştıklarını dile getirerek, "Sırbistan'da herkes, Gürcistan'ın bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyüme oranının yüzde 9,3 olduğunu biliyor. Avrupa'da benzer bir oranın olmadığını biliyoruz ve bu sonucunuzla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, şunları kaydetti:

"Gürcistan'a milli duruşun, toprak bütünlüğünün ve egemenliğin korunması yönünde gösterdiği başarılardan dolayı teşekkür ediyorum. Dünyada sizi çok yakından izleyen, Gürcistan'daki mevcut yaklaşımları dikkatle inceleyen ve kendilerini geliştirmeye çalışan çok sayıda ülke var."

Vucic, dün Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikhel Kavelaşvili ile de bir araya gelmişti.