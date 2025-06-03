Guns N' Roses sahnede Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı

Guns N' Roses sahnede Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı
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Guns N' Roses sahnede Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı
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Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, 32 yıl aradan sonra Türkiye'de sahne aldı. Grup sahnede Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'yi de andı. Stadyumun dev ekranlarında yer verilen Minguzzi'nin fotoğrafını gören dinleyiciler duygusal anlar yaşadı. Minguzzi'nin konsere 6 ay öncesinden bilet aldığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü Amerikan rock grubu Guns N' Roses, 32 yıl aradan sonra dün gece Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Guns N' Roses konserinde Mattia Ahmet Minguzzi anıldı

MİNGUZZİ'Yİ ANDILAR

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) grup hayranı olduğunu ve bu konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, konser sırasında anlamlı bir jestte bulundu. Grubun seslendirdiği "Knockin' on Heaven's Door" adlı şarkı, Minguzzi'ye ithaf edildi.

Guns N' Roses sahnede Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şarkı sırasında stadyumun dev ekranlarında Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafı yer aldı ve izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

BİLETİNİ 6 AY ÖNCE ALMIŞ

Mattia Ahemt Minguzzi'nin Guns N' Roses konseri için biletini 6 ay önceden aldığı öğrenildi. Grubun da Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin ardından "Rest in peace" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.

Guns N' Roses konserinde Mattia Ahmet Minguzzi anıldı

Kaynak: ANKA / Güncel
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