Güneysu'da 100 Yataklı Devlet Hastanesi 2026'da Açılacak

Güneysu'da 100 Yataklı Devlet Hastanesi 2026'da Açılacak
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Rize'nin Güneysu ilçesinde inşaatı devam eden 100 yataklı Tenzile Erdoğan Güneysu Devlet Hastanesi'nin 2026'da hizmete girmesi bekleniyor. Hastane, ruh ve sinir hastalıkları merkezi ile bölgedeki sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı devam eden 100 yataklı Tenzile Erdoğan Güneysu Devlet Hastanesi'nin 2026'da hizmete alınması planlanıyor.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Birlik Mahallesi'ndeki hastane inşaat alanında gazetecilere, çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Yıl sonunda inşaatın tamamlanmasının planlandığını belirten Özer, "Hastanenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85 civarında. Önümüzdeki yıl ocak ayı itibarıyla hasta alımına başlayacak." dedi.

Özer, yatay mimaride inşa edilen hastanenin sadece Güneysu'ya değil, Rize'ye ve bölgeye hitap edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hastanede ruh ve sinir hastalıkları merkezi de olacak. Bölgede bu tür tedaviye ihtiyacı olan, ruhsal sağlığı yerinde olmayan veya yardımcı tedavi almak isteyen insanlarımız Rize'de bu hizmeti yatılı olarak alamıyorlar. Çevre illerimize, hatta farklı bölgelere sevk olmak zorunda kalıyorlar. Burada inşallah bu ihtiyacı tamamlayacak."

Hastanenin yöre mimarisine uygun modern bir yapı olacağını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Hastane 38 dönüm üzerinde yapılıyor. 20 bin metrekare de kapalı alanımız var. Hastane tamamen deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılıyor. Hastanenin içinde yoğun bakım ünitesi, diyaliz üniteleri, erken doğum çocuk üniteleri, ultrason, tomografi MR görüntüleme sistemleri de olacak. Ayrıca bu hastanemizde 'gebe dostu' denilen, yatakta doğum sistemi de devreye alınacak."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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