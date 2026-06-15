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Güneydoğu'da turizmcilerin yıl sonu hedefi 5,5 milyon konaklama

Güneydoğu'da turizmcilerin yıl sonu hedefi 5,5 milyon konaklama
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Mardin'de düzenlenen turizm toplantısında konuşan METOSAD Genel Başkanı Veysi Kaya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da yılın ilk 5 ayında 1 milyon 470 bin konaklama gerçekleştiğini, yıl sonu hedeflerinin 5,5 milyonu geçmek olduğunu açıkladı.

MARDİN'de düzenlenen turizm toplantısında konuşan Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği METOSAD) Genel Başkanı Veysi Kaya, " Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da yılın ilk 5 ayında 1 milyon 470 bin konaklama gerçekleşmiş. Bizim konaklamada hedefimiz yıl sonuna kadar 5,5 milyonu geçmektir" dedi.

METOSAD, Mardin'de turizm paydaşlarının katılımıyla toplantı düzenledi. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya METOSAD Genel Başkanı Veysi Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Azad Gürgör ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman il başkanları katıldı.

'BÖLGEDE TURİZMİ 12 AYA YAYMAK İSTİYORUZ'

Toplantıda konuşan Veysi Kaya, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Amacımız bölgedeki gelir düzeyini arttırmak, arttırırken de bölgedeki geliri tüm turizm paydaşlarına eşit derecede bölmektir. Diyarbakır ilk 5 ayda 420 bin konaklama gerçekleştirirken Şanlıurfa 510 bin, Mardin 380 bin, Batman 360 bin. Bu 4 ilin toplamında 1 milyon 470 bin konaklama gerçekleşmiş bulunmaktadır. Kapasitemiz bu mu? Değil. Bizim amacımız bu sayının düşük bulduğumuz için bu sayılarda kalmayı önlemek, bölgede turizmi 12 aya yaymak, bölgede bir turizm takvimi oluşturmak ve bölgenin ileri gelenleriyle bir araya gelip turizm çalıştayları düzenleyip bölgenin kaderini hem akademik açıdan hem ekonomik açıdan hem de duruş açısından bir adım daha öne çıkarmaktır. Bu yıl için yılsonu hedefimiz 5,5 milyonu geçmeyi hedefliyoruz. Biliyorsunuz daha 7 ayımız var. Bunun en az 5 ayını çok verimli bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

'KONAKLAMA VERİLERİMİZ BİRBİRİNE YAKIN'

METOSAD Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör ise "Özellikle bu birliğimizin manifestosunu, ilerleme raporlarını, neler yapabileceğimizi anlatmak için bir araya geldik. O açıdan sadece Mardin, Diyarbakır, Batman, Urfa değil biz tamamıyla bölgeyi kapsayan bir sürdürülebilir turizmi hedefliyoruz. Şu anda 5 aydır baktığımızda Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Batman konaklamada birbirine yakın. O açıdan biz çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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