Güney Sudan'da Kolera Salgını İlan Edildi

JUBA, 9 Mart (Xinhua) -- Güney Sudan, Yukarı Nil eyaletinin başkenti Malakal'daki sivillerin korunması (PoC) kamplarından alınan iki numunenin pozitif olduğunun doğrulanmasının ardından ülkede kolera salgını olduğunu ilan etti.

JUBA, 9 Mart (Xinhua) -- Güney Sudan, Yukarı Nil eyaletinin başkenti Malakal'daki sivillerin korunması (PoC) kamplarından alınan iki numunenin pozitif olduğunun doğrulanmasının ardından ülkede kolera salgını olduğunu ilan etti.

Sağlık Bakanı Yolanda Awel Deng, bakanlığın 22 Şubat'ta Malakal'da şüpheli bir kolera salgını uyarısı aldığını ve ön epidemiyolojik araştırma ve doğrulamayı yaparak ilk müdahaleyi desteklemek için ulusal bir çok disiplinli hızlı müdahale ekibinin bölgede konuşlandırıldığını söyledi.

Awel Salı akşamı başkent Juba'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yukarı Nil eyaletinin başkenti Malakal'da bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar İspanya (MSF İspanya) ekibi, 22 Şubat'ta bir yaş ve altındaki çocuklarda akut sulu ishal ve kusma vakalarının arttığını tespit etti. Alınan iki örneğe yapılan hızlı tanı testi kolera için pozitif çıktı" dedi.

Sağlık personelinin 22 Şubat'ta Malakal'daki ilk vakadan bu yana toplam 179 kolera vakası ile kolera kaynaklı bir ölüm bildirdiğini belirten bakan, vakaların yüzde 59'unun erkek, yüzde 41'inin kadın olduğunu ve en çok etkilenenlerin dört yaşından küçük çocuklar olduğunu ifade etti.

Awel ayrıca, epidemiyolog, laboratuvar, vaka yönetimi, enfeksiyon önleme ve kontrolü, su sanitasyonu ve hijyeni ile risk iletişimi ve toplum katılımı birimlerinden oluşan ek bir çok disiplinli hızlı müdahale ekibinin görevlendirildiğini söyledi. Bakan bu ekibin, salgının büyüklüğünü ve ilişkili risk faktörlerini belirlemenin yanı sıra yapılacak müdahalenin çok yönlü olmasına destek vermek amacıyla derinlemesine bir inceleme yürüteceğini sözlerine ekledi.