Güney Kore ve Yeni Zelanda Arasında İşbirliği Vurgusu

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile görüşmesinde ekonomi, savunma, teknoloji ve diğer alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiği konusu ele alındı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisinden, Lee'nin Luxon ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Lee, Yeni Zelanda'yı 1950-53 Kore Savaşı'nda Güney Kore için savaşan "değerli bir müttefik" olarak nitelendirdi.

Lee, iki ülke arasında ekonomi, savunma ve silah endüstrisi ile bilim, teknoloji ve uzay dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesini umduğunu belirtti.

Luxon da Yeni Zelanda'da Kore kültürünün giderek popüler hale geldiğini belirterek iki ülke arasında kültürel ve insani ilişkilerin genişletilmesine ilgi duyduğunu kaydetti.

Görüşme sırasında iki lider, ikili ilişkileri yıl içinde kapsamlı bir stratejik ortaklığa yükseltme ihtiyacını dile getirerek yakın iletişim halinde kalma konusunda mutabık kaldı.