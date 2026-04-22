Güney Kore ile Vietnam, enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinde işbirliğini artırma konusunda anlaştı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinde işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı. İki lider, ticaret hacmini 2030'a kadar 150 milyar dolara çıkarma hedefini de ortaya koydu.

Yonhap'ın haberine göre, Vietnam'a resmi ziyarette bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile başkent Hanoi'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan taraflar, Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel tedarik zincirlerinde değişkenliklere yol açtığını belirterek, söz konusu belirsizlik ortamında ikili işbirliğinin öneminin arttığına dikkati çekti.

İki lider, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve tedarik zincirinin istikrara kavuşturulmasına yönelik yakın işbirliği içinde çalışma konusunda anlaştıklarını belirtti.

To Lam, Güney Koreli şirketlerin altyapı, akıllı şehirler, yarı iletkenler, yapay zeka veri merkezleri ve nükleer enerji gibi alanlardaki yatırımlarının artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Lee, bölgesel güvenlik konusunun da ele alındığı görüşmede ülkesinin Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasına yönelik çabalarını aktardığını belirtirken, To Lam da Güney Kore'nin Kuzey Kore ile diyalog sürecini yeniden başlatma yönündeki yaklaşımına verdiği desteği ifade ettiğini kaydetti.

Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2030'a kadar 150 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

İki lider, Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası platformlarda işbirliğini sürdürme konusunda da mutabık kaldı.

Görüşme kapsamında taraflar, enerji, altyapı, teknoloji ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini artırmaya yönelik 12 mutabakat zaptı imzaladı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
