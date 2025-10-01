Haberler

Güney Kore Savunma Harcamalarını Yüzde 8,2 Arttıracak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, güçlü bir ordu oluşturma çabalarıyla birlikte, gelecek yıl savunma harcamalarını yüzde 8,2 artıracaklarını duyurdu. Bu artışla birlikte gelişmiş silah sistemlerinin devreye sokulması hedefleniyor.

??????? Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, güçlü ve kendine yeten bir orduya sahip olma çabaları kapsamında, yüksek teknolojili silahlar edinmek için savunma harcamalarında gelecek yıl yüzde 8,2'lik artış yapacaklarını belirtti.

Lee, Güney Kore Silahlı Kuvvetler Günü töreninde, ülkesinin savunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Askeri gücümüze olan gurur ve güvenimize dayanarak güçlü ve kendi kendine yeten bir savunmaya doğru ilerlemeliyiz." diyen Lee, ülkesinin barış ve refahını sağlamak için başka kimseye bağımlı olmadan kendi güçlerini tahkim etmeleri gerektiğini kaydetti.

Lee, kendi kendine yetebilen savunmayı güçlendirmek için hükümetin gelecek yıl savunma harcamalarını yüzde 8,2 oranında artıracağını belirterek, yapay zeka destekli savaş robotları, otonom insansız hava araçları ile hassas saldırı ve savunma füze sistemleri gibi gelişmiş silah sistemlerini devreye sokacaklarını vurguladı.

Güney Kore'nin savunma harcamalarının Kuzey Kore'nin gayri safi yurtiçi hasılasından 1,4 kat fazla olduğunu söyleyen Lee, Güney Kore-ABD askeri ittifakının da "sağlam" olduğunu dile getirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı meclise sunduğu teklifte, gelecek yıl için 66,3 trilyon won (47,6 milyar dolar) değerinde bir bütçe talep etmişti.

Buna göre, teklif edilen savunma bütçesi artışı, 2019'daki yüzde 8,2'lik artışın ardından son 7 yılın en büyük yıllık artışı olmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Liverpool'u ezdi, Mourinho'yu eski takımı dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları
Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Neye uğradığını şaşırdı! TRT muhabirinin zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.