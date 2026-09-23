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Güney Kore Orta Doğu petrol payını düşürecek, kritik mineral listesini 51'e çıkaracak

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Güney Kore, petrol ithalatında Orta Doğu menşeli ham petrolün payını 2035'e kadar yüzde 50 veya altına indirmeyi hedefliyor. Kaynak Güvenliği Konseyi kararıyla kritik mineral listesi 38'den 51'e çıkarılacak, tedarik kaynakları çeşitlendirilecek.

Güney Kore hükümeti, ülkenin petrol ithalatında Orta Doğu menşeli ham petrolün payını 2035 yılına kadar yüzde 50 veya daha düşük bir seviyeye indirmeyi hedefliyor.

Güney Kore merkezli "SBS News Korea" platformunun haberine göre Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde bulunan Kaynak Güvenliği Konseyi toplantı düzenlendi.

Toplantıda alınan nihai kararlar doğrultusunda Güney Kore'nin petrol ithalatında Orta Doğu menşeli ham petrolün payı, mevcut yüzde 70 seviyesinden 2035'e kadar yüzde 50 veya daha düşük bir seviyeye indirilecek.

Savaş veya ihracat kısıtlamaları nedeniyle olası tedarik kesintisine karşı ithal ham petrol kaynakları çeşitlendirilecek ve tedarik zinciri kapsamındaki kritik minerallerin listesi 38'den 51'e çıkarılacak.

Orta Doğu dışındaki bölgelerden ham petrol ithal eden rafinerilerin nakliye maliyetinin yükü hafifletilecek ve asgari ithalat hacmine yönelik bazı sözleşme şartları geçici olarak kaldırılacak.

Kaynak: AA
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