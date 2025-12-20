Güney Kore'nin ilk özel sektör uzay fırlatışı teknik sorunlar nedeniyle ertelendi

Güney Kore'nin özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ticari amaçlı ilk uzay fırlatışının teknik sorunlar nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli uzay ve havacılık şirketi Innospace, "Hanbit-Nano" adını verdiği roketle Brezilya'daki Alcantara Uzay Merkezi'nden yapmayı planladığı fırlatışı ertelediğini duyurdu.

Şirketin ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından yapılan açıklamada, teknik sorunlara işaret edilirken, roketin ikinci aşamasının sıvı metanla çalışan motorunun tankı dolduran vananın çalışmasıyla ilgili aksaklıkla ilgili ek teknik inceleme gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, yeni fırlatış tarihinin Brezilya Hava Kuvvetleri ile eşgüdüm içinde belirleneceği kaydedildi.

Hanbit-Nano roketinin, 5'i uydu olmak üzere 8 parça yükü Alçak Yer Yörüngesi'ne taşıması planlanıyordu.

İlk aşamasını 25 ton tahrik gücüne sahip hibrid motorla ateşlenen roketin ikinci aşaması, oksijen ve sıvı metan yakıtlı bir motorla destekleniyor.

Ertelenen fırlatışın başarılı olması halinde, "bu Güney Kore'de özel bir şirket tarafından gerçekleştirilecek ilk uzay fırlatışı" olacak.