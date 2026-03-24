Güney Kore: İran meselesinin etkileri sürerken tedbiren acil yanıt sistemi devreye sokulmalı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD- İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkileri sürerken, ulusal düzeyde acil durum yanıt sisteminin tedbir olarak devreye sokulması gerektiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Lee, kabine toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken, enerji krizine karşı attıkları adımlara ilişkin konuştu.

Lee, küçük ve orta çaplı şirketler ve hassas durumdaki ailelere enerji sektöründeki fiyat artışlarında yardımcı olmak amacıyla ek bütçenin hızlıca onaylanması çağrısında bulundu.

Petrokimyasal ürünlerin günlük yaşamda sık kullanılması nedeniyle aksamaların hangi alanlarda yaşanacağını tahmin etmenin zor olduğunu ifade eden Lee, hükümetin, ulusal düzeyde acil durum yanıt sistemini tedbir olarak devreye sokması gerektiğini kaydetti.

Lee, artan yakıt fiyatlarıyla mücadele için tedbirler alınması gerektiğini vurguladı ve halka, enerji tasarrufu çabalarına destek vermesi çağrısında bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.