Haberler

Güney Kore hükümeti Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle iki "acil durum merkezi" kuruyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle iki acil durum merkezi kuracaklarını açıkladı. Hükümet, gerilimin ülke üzerindeki etkilerini hafifletmek için önlemler alacak.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle denetim mekanizmasını güçlendirmek amacıyla iki "acil durum merkezi"nin kurulacağını söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre, basın toplantısında konuşan Kim, Orta Doğu'da devam eden gerilimin ülkesi üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla hükümetin birtakım önlemler alacağını bildirdi.

Kim, denetim mekanizmasını sıkılaştırmak amacıyla Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'de "acil durum ekonomi ekibi", Başbakanlık Ofisinde de "acil durum idare merkezi"nin kurulacağını açıkladı.

Ayrıca Kim, "Artık, en kötü senaryolar da dahil olmak üzere uzun süreli bir duruma hazırlıklı olmak için hükümetin önleyici müdahale sistemini güçlendirmenin zamanı geldi." dedi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

