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Güney Afrika Maliye Bakanı 2026 büyüme tahminini yüzde 1,2'ye indirdi

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Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana, Cape Town'daki parlamentoda 2026 büyüme tahmininin yüzde 1,2'ye düşürüldüğünü ve akaryakıt vergilerinde geçici indirim yapılacağını duyurdu. İndirimin, hayat pahalılığının yarattığı baskıyı hafifletmesi amaçlanıyor.

CAPE TOWN, 22 Ekim (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki parlamentoda Orta Vadeli Bütçe Bildirisi'ni sunan Maliye Bakanı Enoch Godongwana (kürsüde), 21 Ekim 2026.

Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin 2026 yılı ekonomik büyüme tahmininin yüzde 1,2'ye düşürüldüğünü ve hayat pahalılığının yarattığı baskıyı hafifletmek amacıyla akaryakıttan alınan vergilerde geçici indirime gidileceğini duyurdu. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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