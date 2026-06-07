Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa düzensiz göçle mücadele eylem planını açıkladı

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır güvenliğinin artırılacağını, sınır dışı süreçlerinin hızlandırılacağını ve göç sistemindeki yolsuzluklarla mücadele edileceğini açıkladı.

Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, son aylarda düzensiz göç konusunun Güney Afrikalılar arasında önemli bir endişe kaynağı haline geldiğini belirterek, hükümetin bu konuda kapsamlı bir eylem planını hayata geçireceğini duyurdu.

İşsizlik, yoksulluk ve kamu hizmetleri üzerindeki baskının toplumda rahatsızlığa yol açtığını belirten Ramaphosa, düzensiz göçün ülkenin tüm ekonomik sorunlarının nedeni olmadığını ancak güvenlik, kamu hizmetleri ve iş gücü piyasası üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

Düzensiz göçle mücadelede beş temel öncelik belirlediklerini kaydeden Ramaphosa, bu önceliklerin göç ve çalışma mevzuatının daha etkin uygulanması, yasa dışı girişlerin önlenmesi, göç sistemindeki yolsuzluğun ortadan kaldırılması, yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin artırılması olduğunu ifade etti.

450 binden fazla kişinin ülkeye girişi engellendi

Ramaphosa, belgesiz yabancıların tespiti ve sınır dışı edilmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştırılacağını, bu süreci hızlandırmak için özel göç mahkemeleri kurulacağını açıkladı.

Son bir yıl içinde Güney Afrika'ya yasa dışı yollarla girmeye çalışan 450 binden fazla kişinin engellendiğini aktaran Ramaphosa, sınır güvenliğinin artırılması için teknoloji, altyapı ve personel yatırımlarının sürdürüleceğini söyledi.

Ramaphosa, belgesiz yabancı işçi çalıştıran şirketlere yönelik denetimlerin artırılacağını, 10 bin yeni müfettiş istihdam edileceğini ve yasaları ihlal eden işverenlere daha ağır cezalar uygulanacağını bildirdi.

Göç sistemindeki yolsuzluklarla mücadele kapsamında biyometrik verilere dayalı dijital kimlik sistemine geçileceğini kaydeden Ramaphosa, mevcut yeşil kimlik kitapçıklarının kaldırılacağını duyurdu.

"Yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa yer yok"

Ramaphosa, düzensiz göçle mücadelenin yabancı düşmanlığına dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Güney Afrika'da yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe veya herhangi bir hoşgörüsüzlük biçimine yer yoktur." ifadesini kullandı.

Düzensiz göçle mücadelede yalnızca devlet kurumlarının yetkili olduğunu belirten Ramaphosa, "Toplum olarak ülkemizde yaşayan ve Güney Afrika doğumlu olmayan insanlara karşı kışkırtılmamıza izin vermemeliyiz." dedi.

Ramaphosa, hükümetin düzensiz göç konusundaki endişeleri kendi siyasi, kişisel veya suç amaçları için kullanan güçlere karşı harekete geçeceğini kaydederek, "Yabancı uyruklular hakkında yanlış bilgi ve yalan yayan sosyal medya kampanyalarına kanmayacağız." diye konuştu.

Güney Afrika'da düzensiz göç karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Saldırılarda göçmenlere ait iş yerlerinin hedef alındığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı bölgelerde yabancı ülke vatandaşlarının tahliye edildiği bildiriliyor.

Batı Cape eyaletindeki Mossel Bay kentinde 2 Haziran'da yabancılara yönelik saldırılarda 5 Mozambik vatandaşı yaşamını yitirmişti.

Yabancı karşıtı bazı gruplar, düzensiz göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri için 30 Haziran'a kadar süre tanıdıklarını duyurmuştu.