Güney Afrika, ABD Büyükelçisi'ni diplomatik olmayan açıklamaları nedeniyle Bakanlığa çağırdı

CAPE Güney Afrika, ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Leo Brent Bozell'i hükümetin iç ve dış politikaları konusunda diplomatik olmayan beyanatları nedeniyle Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Bozell'in son dönemde kamuoyuna açık beyanlarının not edildiği belirtilerek söz konusu ifadelerin yerleşik diplomatik nezaket ve uluslararası protokollere uygun kalması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu bağlamda Büyükelçi, Apartheid Müzesi, District Six ve benzeri Güney Afrika simge yapılarına yaptığı ziyaretler ile temasları sırasındaki diplomatik olmayan açıklamalarına açıklık getirmesi için Bakanlığa çağrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçi Bozell'in Güney Afrika hükümeti ile yapıcı bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu beyan ettiği kaydedilen açıklamada, "Güney Afrika, ABD'nin hayati bir stratejik ortak olduğunu tutarlı bir şekilde teyit etmiştir." denildi.

Açıklamada, Bozell'in iddialarının aksine siyahların ekonomik gücünü artırmayı hedefleyen politikaların "tersine ırkçılık" olmadığı vurgulanarak Güney Afrika'nın dış politikadaki "bağlantısızlık" duruşunun da bir blok tercihi değil, uluslararası hukuk temelinde bağımsız karar alma yetisi olduğu bildirildi.

Güney Afrika'nın ABD için kritik minerallerin önde gelen tedarikçisi olduğu ve ikili ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin Güney Afrika için "hayati bir stratejik ortak" olduğu kaydedildi.

Bozell'in açıklamaları

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Bozell, dün Hermanus kasabasında katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Güney Afrika hükümetinin iç ve dış politikalarını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Bozell, siyahileri destekleyen ekonomi ve toprak politikalarının revize edilmesi, beyazlara nefret söyleminin kınanması, beyaz çiftçi cinayetlerine öncelik verilmesi, dış politikada bağlantısızlık ve İsrail'e soykırım davasının geri çekilmesi konularında Güney Afrika hükümetine iletilen "beş kritik talebe" bir yıldır yanıt alınamamasının Washington'da sabırları taşırdığını belirtmişti.

Bu sessizliğin artık bir "mesaj" olarak algılandığını kaydeden Bozell, "Sanırım hiçbirimizin istemediği varoluşsal bir dönüm noktasındayız. Kimse bu durumu, bu yöne doğru gitmeyi beklemiyordu. İşler çok iyi gidiyordu ama işler rayından çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Bozell, Güney Afrika'da apartheid karşıtı hareketin sloganlarından olan ve beyaz çiftçileri hedef alan "Boerları Öldür" sloganının kınanması gerektiğini belirterek "Üzgünüm, mahkemelerinizin ne dediği umurumda değil. Bu, bir nefret söylemi." demişti.

Beyazlara soykırım iddiası ve İsrail'e soykırım davası

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia etmişti.

Bu kapsamda ABD, Mayıs 2025'ten beri "Beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü veriyor. Washington yönetimi, 2026'da kabul edeceği 7 bin 500 mültecinin büyük bölümünü "ırk ayrımcılığına uğradıkları" gerekçesiyle Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçmeyi planladığını duyurmuştu.

Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool, Trump hakkındaki yorumlarından dolayı "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmişti.

Bozell, Ekim 2025'te ABD Senatosunda yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını "adaletsizlik" olarak nitelendirerek "Bu, en önemli önceliklerden biri olacak çünkü Başkan (Trump) bunu en önemli öncelik haline getirdi ve bana bunun en önemli öncelik olduğunu söyledi." demişti.