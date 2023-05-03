Gündoğdu Mobilya, sektörde büyümeye devam ediyor

Gündoğdu Mobilya, Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından biri olarak, 2023 yılına kadar mağaza sayısını ikiye katlama hedefiyle yoluna devam ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını açıkladı.

Gündoğdu Mobilya'nın, 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100 büyüme kaydettiğini hatırlatan Okan Gündoğdu, "Şu anda 130 olan mağaza sayımızı 2023 sonuna kadar 250'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Şirketin hedeflerine ulaşmak için attığı adımların meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Gündoğdu, "Son bir yıl içinde açtığımız yeni mağazalarla, müşterilerimizle daha da yakınlaşarak büyümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRDEKİ KONUMUMUZU PEKİŞTİRİYORUZ"

Gündoğdu Mobilya'nın uygun fiyatlı ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte şirketin hedeflerine ulaşmasında en büyük etkenlerden birinin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler olduğunu söyleyen Gündoğdu, "Müşterilerimize kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmayı sürdürerek, sektördeki konumumuzu pekiştiriyoruz." dedi.

Gündoğdu Mobilya'nın hedeflerine ulaşmak için attığı adımların arasında; yeni fabrika satış mağazaları açmak, ürün yelpazesini genişletmek ve ödeme seçeneklerinde sunduğu kolaylıkları artırmak da yer alıyor. Düğün paketi modelinden yatak odası takımına, genç odası takımında mutfak masası takımlarına kadar birçok üründe kullanılabilecek ödeme seçeneği Gündoğdu Mobilya müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor.

MAĞAZA SAYILARI ARTACAK

Gündoğdu Mobilya, 2023 yılı hedeflerine yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Fabrika satış mağazaları aracılığıyla uygun fiyatlı mobilyaları tüketicilerle buluşturan Gündoğdu Mobilya, mağaza sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son açıklamalara göre, Gündoğdu Mobilya 2023 sonuna kadar mağaza sayısını ikiye katlama hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Yeni açılan mağazalarla birlikte 130 olan mağaza sayısı giderek artarken, tüketicilerin daha kolay bir şekilde Gündoğdu Mobilya ürünlerine ulaşması hedefleniyor.

ALIŞVERİŞ DENEYİMİ DAHA KEYİFLİ OLACAK

Gündoğdu Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu tarafından yapılan açıklamada "Afyon, Balıkesir, Ankara ve Bilecik'teki fabrika satış mağazalarımızın yanı sıra, yeni mağazalar açmaya devam ediyoruz. Yeni mağazalarımız, tüketicilerin alışveriş deneyimini daha da keyifli hale getirecek. Yıl sonuna kadar mağaza sayımızı 250'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Gündoğdu Mobilya'nın tüketicilere ulaşma ve ürünlerini daha geniş kitlelere sunma hedefi, önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi görünüyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren mobilya markaları, ihracat faaliyetleri ile Türkiye'nin ekonomisine önemli katkılar sağlıyorlar. Gündoğdu Mobilya da ihracat pazarındaki büyümesiyle Türkiye'nin mobilya sektöründeki gücünü arttırıyor.