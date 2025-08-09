Gündemdeki Önemli Olaylar: Siyasi Ziyaretler, Spor Faaliyetleri ve Gazze'deki İnsani Kriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yozgat ve Tokat'taki etkinlikleri, Down Sendromlular Spor Oyunları'nın takip edilmesi ve Gazze'deki insani kriz hakkında güncel gelişmeler.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sorgun ilçe başkanlığını ziyaret edecek, Bahadın ilçesinde rozet takma törenine katılacak, Tokat'ta partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak.

(Yozgat/14.45/16.00/Tokat/20.00)???????

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Down Sendromlular Spor Oyunları'nı takip edecek, Spor Yatırımları Tanıtım ve Temel Atma Töreni'ne katılacak ve Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası Yarışları'nı izleyecek.

(İstanbul/11.00/Sakarya/17.30/18.30)

2- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Çaykur Rizespor-Göztepe ve ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/19.00/İstanbul/21.30)

3- Trendyol 1. Lig'in ilk haftasına Bandırmaspor-Sakaryaspor, Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor, Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Bodrum FK-Pendikspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/16.30/İstanbul/19.00/Çorum/Muğla/21.30)

***

