GÜNDEM / 5 Nisan 2026

Güncelleme:
6 Nisan 1920'deki önemli olaylar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün Antalya'daki ziyareti, İran'a yönelik saldırılar, Gazze'deki ateşkes durumu ve çeşitli spor müsabakaları yer alıyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Akdeniz Bölge Stratejisi Toplantısı'na katılacak, partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Antalya/10.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ?? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü kapsamında 10 kilometrelik "1920 Koşusu", yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 28. haftasına; Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, Fenerbahçe-Beşiktaş, Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/20.00/Samsun/14.30/Antalya/17.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası; Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Sivas/16.00/Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 3. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına; Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes ve Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)

6- Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Forumu, ikinci gün oturumlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kaynak: AA
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
