Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Açılış Töreni ve Kabine Toplantısı İçin Ankara'da

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndaki 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler'in açılış törenine katılacak ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti

İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı

Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

