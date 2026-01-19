Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Açılış Töreni ve Kabine Toplantısı İçin Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndaki 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler'in açılış törenine katılacak ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/16.00)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel