GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile görüşecek.

(TBMM/15.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YASED 45. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 11. yılı dolayısıyla İstanbul Adliyesi'nde düzenlenecek anma törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Kütüphane Haftası" kapsamında Millet Kütüphanesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.30)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Uluslararası Yatırımcılar Derneği 45. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10: 00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ile iletişimde güçlü Türkiye programına katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı iş gücü ve dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Yolunda Ahilik programı çerçevesinde Ahmet Yesevi Türbesi'ni, Türkistan Eyalet Valiliğini ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni ziyaret edecek.

(Türkistan)

3-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

4-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile oynayacağı maçı izleyecek.

(Priştine/21.45)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Priştine/21.45)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki altıncı maçında Hırvatistan'a konuk olacak.

(Osijek/18.30)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçlarında; Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek, Türk Telekom ise Fransa'nın Cosea ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Bourg-en-Bresse/21.00)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2027) ikinci tur eleme grubu kuraları, İsviçre'nin Mies kentindeki Basketbol Evi'nde çekilecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın grubu ve rakipleri belli olacak.

(Mies/16.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00)

**

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA