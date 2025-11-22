Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Kasım 2025

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılışına ve zirve kapsamındaki oturumlar ile liderler onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(Johannesburg)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Zonguldak/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen il kongresine iştirak edecek.

(Ordu/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESKOMB Başkanlar Buluşması'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Antalya/10.30/12.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı'na ve Abdülhamid Han Külliyesi Yusuf Taşkın Kur'an Kursu ve Camisi açılış törenine iştirak edecek, ardından taziye ziyaretinde bulunacak ve GENCMUN'25 Kapanış Programı'na katılacak.

(Trabzon/10.00/11.45/14.30/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK, ikas Eyüpspor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gençlerbirliği maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/14.30/İstanbul/17.00/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftasına, Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor-Arca Çorum FK, İstanbulspor-Sakaryaspor ve Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bolu/Balıkesir/13.30/İstanbul/16.00/Hatay/19.00)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftası 4 maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına, Beşiktaş GAİN-Glint Manisa Basket, Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor ve Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Ankara/18.00)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Çimsa ÇBK Mersin-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak.

(Mersin/16.00)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları yapılacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik-Gebze Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank-Gaziantep Gençlikspor, Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçları oynanacak.

(Şırnak/13.00/Antalya/14.00/İstanbul/14.00/19.00/Ankara/İzmir/15.00/Bursa/16.00)

7- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçlarında Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK, Nilüfer Belediyespor ise Lüksemburg'un HB Red Boys Differdange ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Selanik/20.00/Obercorn/22.30)

***

