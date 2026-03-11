GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Emekçilerle İftar Programı"na katılacak.

(TBMM/18.58)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KAGİDER'in "Kadın Girişimciler İçin Eşit Fırsatlar ve Eşit Erişim Yaratmak: Yirmi Yıllık Bir Yolculuk" etkinliği ile BM KSK 70. Oturumu marjında "Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya katılacak, Bakanlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Gambiya ortaklığında düzenlenecek etkinlikte yer alacak, Maarif Okulu'nu ziyaret edecek.

(New York)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin Swissotel'de düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekçilerle İftar Programı"na iştirak edecek.

(TBMM/18.58)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Taceddin Dergahı'nda, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı'na ve "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı anma programına katılacak.

(Ankara/10.00/14.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iftar programına iştirak edecek.

(Van/18.17)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla Taceddin Dergahı'nda basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti Kongre Merkezi'nde Kadın Mimarlar, Mühendisler, STK ve Meslek Odalarıyla İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.30)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Bitlis il başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Bitlis Üç Kademe İl Yönetim Kurulu ve Üç Kademe İlçe Başkanları Toplantısı'na katılacak, parti teşkilatıyla iftarda bir araya gelecek, AK Parti Van İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, teşkilat sahuruna iştirak edecek.

(Bitlis/15.30/16.00/18.30/Van/22.00/23.30)

9- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

10- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği sahur programına katılacak.

(İstanbul/23.50)

11- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek, organize sanayi bölgesini ziyaret edecek ve iftar programına katılacak.

(Niğde/11.00-18.52)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/18.45)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" bültenini, ocak ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüşecek.

(Ankara)

2- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 105. yıl dönümü programına katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Final maçını izleyecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ziyareti edecek, gençlerle bir araya gelecek ve onlarla iftar yapacak.

(İstanbul/11.00/Lefkoşa/16.00/18.00)

2- UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, İspanya'nın Rayo Vallecano ekibini konuk edecek.

(Samsun/20.45)

3- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası; Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK, Boluspor-Arca Çorum FK ve Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçlarıyla sona erecek.

(Iğdır/13.30/Bolu/16.00/İstanbul/20.00)

4- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftası 2 maçla tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçlarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek. Avustralya-Japonya, Macaristan-Kanada ve Türkiye-Arjantin karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30)

7- Basketbol Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Münih/22.30)

8- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Slovenya'nın ACH Volley takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

9- Voleybol Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Altekma, İtalya'nın Allianz Milano ekibini ağırlayacak.

(İzmir/20.00)

10- Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, Sarıyer'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

(İstanbul/16.35)

