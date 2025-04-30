GÜNDEM / 30 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programına iştirak edecek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve işveren temsilcilerini kabul edecek.

(TBMM/12.45/Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle "Emekçilerle Buluşma" programına katılacak. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da iştirak edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın Silivri'de Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülecek duruşmasını takip edecek, Başakşehir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/10.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı ile Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, parti genel merkezinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/09.30/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile TPAO ve MOL Group arasında imzalanacak anlaşma için düzenlenecek törene katılacak.

(Budapeşte/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarından oluşan heyetle Libya'ya gidecek, burada ikili görüşmeler yapacak.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici endeksini ve yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin mart ayı sonuçlarını açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Birleşmiş Milletler kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının üçüncü gününde Türkiye adına sunum yapacak.

(Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Fuaye Alanı'nda düzenlenecek basın toplantısında, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıklayacak, bu yılki Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin programını tanıtacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, dördüncü gününde 115,4 kilometrelik Marmaris-Akyaka etabıyla devam edilecek.

(Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçları oynanacak.

4- SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakaları, İzmir'de Celal Atik Spor Salonu ile Serdar Yereli Spor Salonu'nda başlayacak. İlk gün çeyrek final müsabakaları oynanacak.

(İzmir) (Fotoğraflı)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya ekibi Barcelona, İtalya'nın Inter takımını konuk edecek.

(Barselona/22.00) (Fotoğraflı)

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