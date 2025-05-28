GÜNDEM / 28 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek, Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü görüşmede yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü vesilesiyle katılımcılara hitap edecek, ardından düzenlenecek konseri takip edecek ve akşam yemeğine katılacak.

(Laçın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında ziyaret edecek.

(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek ve eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin cezaevindeki nikah törenine katılacak, Esenler'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak.

(İstanbul/13.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun Valiliğini ziyaret edecek, AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılacak; Sinop'ta Tazelenme Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak, AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılacak.

(Samsun/10.15/10.50/Sinop/14.00/15.15/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Adalet Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/14.30/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar ve yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlara ilişkin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Konferans Ligi final karşılaşması, İspanya'nın Real Betis ile İngiltere'nin Chelsea ekipleri arasında Polonya'da oynanacak.

(Wroclaw/22.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea arasındaki kadın basketbol milli takımlar sponsorluğunun imza töreni, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Voleybol Federasyonu, A milli kadın ve erkek takımlarına FIVB Milletler Ligi maçları öncesi moral amaçlı, Çubuklu 29'da gece düzenleyecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek. Antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basına açık olacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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