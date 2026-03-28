GÜNDEM / 28 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

(İstanbul/16.00/16.05/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu-Sen Konfederasyonu 8. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ve "Benim Adım Özgürlük; Sanatın, Sözün ve Özgürlüğün Buluşması" programına katılacak.

(Çanakkale/13.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çumra Kaymakamlığını, esnafı, Çumra Belediyesini, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Konya/11.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Siyaset Akademisinin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Doğu Karadeniz Strateji Toplantıları Sunumu'na katılacak, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Astro Hackathonu'nu ziyaret edecek.

(Trabzon/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026"nın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30. haftası 3, Beyaz Grup'un 33. haftası ise 4 maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta, 12 karşılaşmayla başlayacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak; derbi maçta Beşiktaş ile Galatasaray GAİN, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Denizli/15.30) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Selanik/19.30)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Macaristan'ın MOL Tatabanya ekibine konuk olacak.

(Tatabanya/20.00)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Spor Toto-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Gençlik-Altınpost Giresunspor maçları oynanacak.

(Ankara/16.00/Bursa/17.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı üçüncü haftasında Rize Belediyespor-Güneysuspor müsabakası yapılacak.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin ABD'deki üçüncü ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Austin/23.00) (Fotoğraflı)

12- Formula 1'de 2026 sezonu üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Suzuka/09.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA