GÜNDEM / 28 Ekim 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'da 9. Future Investment Initiative Forumu (FII) açılış törenine katılacak, Global Health Exhibition 2025-ATO Milli Katılım Organizasyonu stant ziyaretinde bulunacak.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ??Elmadağ Belediyesinin toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Filistinli gazeteciler adına gerçekleştirilecek fidan dikim töreninde yer alacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cebeci Asri Mezarlığı'nda siyasetçi Nafi Atuf Kansu için düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ardventure TEKMER açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Yarub Qudah ile görüşecek ve Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak.

(Amman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, 8 müsabakayla başlayacak; Kepezspor-Özbelsan Sivasspor, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor, Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor, Dersimspor-Fethiyespor, Aliağa Futbol-Serikspor, 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor ve Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor maçları oynanacak.

(Antalya/13.00/Kahramanmaraş/Ordu/Tunceli/İzmir/13.30/Ordu/15.30/Sakarya/18.00/Kayseri/20.30) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol, Fenerbahçe Beko da İspanya'nın Valencia Basket takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Paris/22.45/Valensiya/23.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında D Grubu'nda TOFAŞ, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini ağırlayacak.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftası Gaziantep Gençlikspor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlik, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Altekma-Bursa Büyükşehir Belerdiyespor ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/Kocaeli/14.00/İstanbul/16.30/Ordu/İzmir/17.00/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

***

