GÜNDEM / 26 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'ne katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4. Uluslararası Göç Konferansı ile Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı Lansmanı'na iştirak edecek.

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İngiltere temasları kapsamında Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret edecek.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Saffet Arıkan'ın Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek anmaya katılacak.

5- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ve Tuzla ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

6- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası Meclisi kasım ayı olağan toplantısına katılacak.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7. AR-GE ve İnovasyon Zirvesi-Fuarı ile Makine Zirvesi'ne iştirak edecek.

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025'in açılış programı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Ticaret Bakanları Zirve Toplantısı'na katılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi 5. Yıl Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve bir oyuncunun katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek.

2- Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

3- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacakları maç öncesi Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını burada yapacak.

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile oynayacağı müsabaka öncesi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü düzenlenecek.

5- Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

6- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta maçları oynanacak.

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin altıncı ve son haftasında, B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring Macaristan'ın Sopron Basket takımını ağırlayacak, D Grubu'nda Fenerbahçe Opet Yunanistan'ın Olympiakos, C Grubu'nda ise Çimsa ÇBK Mersin İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

8- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın altıncı ve son haftasında, J Grubu'nda Beşiktaş BOA, Fransa'nın Charnay Basket takımını ağırlayacak.

9- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını konuk edecek.

10- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Porto ekibine konuk olacak.

11- SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftası, Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

12- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 13. haftadan ertelenen Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As Spor maçı yapılacak.

