GÜNDEM / 22 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılışına ve zirve kapsamındaki oturumlar ile liderler onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(Johannesburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Zonguldak/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek il kongresine iştirak edecek.

(Ordu/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kağıthane Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Amatör Futbol Kulüpleri Başkanları Programı'nda yer alacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESKOMB Başkanlar Buluşması'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Antalya/10.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı'na ve Abdülhamid Han Külliyesi Yusuf Taşkın Kur'an Kursu ve Camisi'nin açılış törenine iştirak edecek, taziye ziyaretinde bulunacak ve GENCMUN'25 Kapanış Programı'na katılacak.

(Trabzon/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK, ikas Eyüpspor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gençlerbirliği maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/14.30/İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftasına Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor-Arca Çorum FK, İstanbulspor-Sakaryaspor ve Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bolu/Balıkesir/13.30/İstanbul/16.00/Hatay/19.00) (Fotoğraflı)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftası 4 maçla başlayacak.

(Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına Beşiktaş GAİN-Glint Manisa Basket, Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor ve Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Çimsa ÇBK Mersin-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak.

(Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları yapılacak; RAMS Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik-Gebze Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank-Gaziantep Gençlikspor, Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçları oynanacak.

(Şırnak/13.00/Antalya/14.00/İstanbul/14.00/19.00/Ankara/İzmir/15.00/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçlarında Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK, Nilüfer Belediyespor ise Lüksemburg'un HB Red Boys Differdange ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Selanik/20.00/Obercorn/22.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.