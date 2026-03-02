Haberler

GÜNDEM / 2 Mart 2026

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek, AK Parti Kongre Merkezi'nde MKYK üyeleri, parti kurucuları, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe başkanlarıyla iftarda bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek, AK Parti Kongre Merkezi'nde MKYK üyeleri, parti kurucuları, Ankara İl Teşkilatı ve ilçe başkanlarıyla iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/16.00/18.48) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşmasına iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve "Sigarasız Köy" Tazlar'ı ziyaret edecek, "Yeşilay Haftası Buluşması"na, "İftara 5 Kala Programı"na, teşkilat iftarına ve Emirdağ sahur programına katılacak.

(Afyonkarahisar/14.30-23.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Osmaneli ilçesindeki Sakarya Salonu'nda iftar programına iştirak edecek.

(Bilecik/18.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek halk iftarına ve gençlik buluşmasına katılacak.

(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı ağırlayacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, Manisa FK-Arca Çorum FK maçıyla sona erecek.

(Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

3- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'deki ilk çeyrek final maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Göztepe karşılaşacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı

Savaş Avrupa Birliği sınırlarının içine sıçradı! Üssü İHA ile vurdular
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Trump'ın eski dostu Greene'den, Türkiye'yi hedef alan eski İsrail lideri Bennett'a tepki: Herkes uyansın

Trump'ın eski dostundan İsrail'in eski liderine Türkiye hatırlatması
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok

Hakkındaki gerçeği duyunca şoke olacaksınız!
İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü

İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü