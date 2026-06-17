6 Nisan 1920: Siyaset, Ekonomi ve Spor Gündemi

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman El-Şabo ve Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq'i kabul edecek.

(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenecek "İnşaat Zirvesi Türkiye" programına katılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzleme Birimi ve Vaka Yönetimi Çalıştayı'na katılacak, Karabağlar ADEM'i ziyaret edecek, Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/İzmir/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il yatırım değerlendirme toplantısı ile Türkiye'nin Peynir Kültürü: Lezzet ve Kültür Buluşması programına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bursa/09.00/09.30/11.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, esnaf ve şehit aileleriyle bir araya gelecek, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Bilecik/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "VivaTech 2026 Fuarı"nda temaslarda bulunacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliğinde "Geleceğin Altyapısı: Dijitalleşme, Entegrasyon ve Mega Projelerin Dönüşümü" konulu özel oturuma iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı inşaat ve hizmet üretim endekslerini ve 2025 yılı satın alma gücü paritesi geçici sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

5- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde temaslarda bulunacak.

(Moskova/Kazan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Spor Dostu Kampüs Sertifika Töreni ile Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Genel Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Nevşehir/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ayağında Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçlarının kura çekimi, İsviçre'de yapılacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

(Nyon/17.00/18.00/19.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 2. etap maçları Ankara Spor Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun ilk günü, Almanya-Çin, Fransa-Brezilya ve Türkiye-Belçika müsabakaları yapılacak.

(Ankara/12.30/16.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 2026 FIFA Dünya Kupası'na K Grubu'nda Portekiz-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve L Grubu'nda İngiltere-Hırvatistan maçlarıyla devam edilecek.

(Houston/20.00/Dallas/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA