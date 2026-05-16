6 Nisan 1920: Erdoğan ve Bakanlar Yoğun Programa Sahip

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turka Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni Programı"na katılacak.

(Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı, esnafı ziyaret edecek, Adilcevaz'da kaymakamlığa ziyarette bulunacak, esnafla bir araya gelecek, belediye başkanlığını ziyaret edecek.

(Bitlis/11.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar yolu şantiyesinde basın açıklaması yapacak, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Tokat/11.00/13.00/14.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ?İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 14. Uluslararası Fetih Kupası basın toplantısı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Akademisi 15 Temmuz Tesisleri açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AA Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasına, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/Gaziantep/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek 14. Fetih Kupası'nın basın toplantısı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Nesine 3. Lig play-off etabında 1. Grup-2. Grup final müsabakası, Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor arasında Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)

7- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, yarı final müsabakalarıyla İtalya'da başlayacak. PGE Projekt (Polonya)-Sir Sicoma Monini (İtalya) ve Aluron CMC Warta (Polonya)-Ziraat Bankkart müsabakaları oynanacak.

(Torino/18.00/21.30)

8- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. tur rövanş maçında Norveç'i konuk edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı on birinci haftasında, Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı on birinci haftasında, Göztepe-Odunpazarı ve MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(İzmir/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

11- Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final müsabakaları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak. Kadınlar yarı finalinde BOTAŞ-TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler ile Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut, erkekler yarı finalinde ise Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji ve Aliağa Petkimspor-Karşıyaka müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

12- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin İspanya'daki altıncı ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Barselona/16.00) (Fotoğraflı)

13- Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda yapacağı etkinlikte yeni dönem planlarını anlatacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- BJK Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'nin açılış töreni, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

