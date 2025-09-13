GÜNDEM / 13 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyecek, avukatlar ile toplantı yapacak, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını, Adliyeyi ve Baroyu, Ticaret Borsasını, Ticaret Odasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ve şehit ailesini ziyaret edecek.

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, "Nar Yapan Eller Kadın ve İşletme Kooperatifi" Hasbihal Restoran için "Aile Dostu" tabelası verilmesi programına, İç Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak.

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Iğdır'da partisinin Üç Kademe Toplantısı'na katılacak, Lefkoşa'da 20. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı'na iştirak edecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pertek-Hozat Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli Yolu ve Çemişgezek-Hozat Yolu toplu açılış törenine katılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, ikas Eyüpspor-Galatasaray, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Beşiktaş-RAMS Başakşehir, Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçlarıyla başlayacak.

2- Trendyol 1. Lig'in 5. haftasına Boluspor-Manisa FK, İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor, Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer ve Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK maçlarıyla devam edilecek.

3- Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Nesine 3. Lig'in 2. haftasında 3. Grup maçları yapılacak, 1, 2 ve 4. Grup müsabakaları başlayacak.

5- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya gelecek, teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecek.

6- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in ev sahipliğinde 12-28 Eylül'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda ilk maçını Japonya ile oynayacak.

7- EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Depsaş Enerji, Kosova'nın KH Besa Famgas takımını ağırlayacak.

8- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasına Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla devam edilecek.

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta, Göztepe-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

