GÜNDEM / 1 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katılacak.

(Tiencin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanlığı'nda Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret edecek, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenecek "Geçmişin İzinde Geleceğe Umutla Buluşması"na katılacak.

(Balıkesir/11.45-15.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlenecek programa iştirak edecek.

(Karabük/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, kentte bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Isparta/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın 2. çeyreği ile geçen yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Çin'de sürecek.

(Tiencin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yeni adli yıl başlıyor

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni, Yargıtay Başkanlığı İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlık'ta Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Yazmaların Peşinde Bir Ömür: Nuri Arlasez" Sergisi'nin açılışına katılacak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını inceleyerek basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/14.45) (Fotoğraflı)

2- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlanacak, Türkiye son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak.

(Bangkok/16.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Gürcistan ve İspanya maçları öncesi Riva'da toplanmaya başlayacak, ay-yıldızlı ekip ilk antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ray Sigorta arasında milli takımlar ana sponsorluğu kapsamında işbirliği anlaşması, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık devam edecek.

(New York) (Fotoğraflı)

