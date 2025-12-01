GÜNDEM / 1 Aralık 2025

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçe görüşmelerine katılacak. Komisyonda ayrıca 2026 Yılı Gelir Bütçesi ile 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri ele alınacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını, 2024 yılına ilişkin kültür ekonomisi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Tacikistan Eğitim ve Bilim Bakanı Rahim Hamro Saidzoda ile görüşecek.

(Duşanbe) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Samsunspor-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla sona erecek.

(Adana/20.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

