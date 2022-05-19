Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Haberler

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Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Recep Ergin - Güncel
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Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü Gümüşhane'de takvimlerin 19 Mayıs'ı gösterdiği günde havaların aşırı soğumasıyla birlikte yüksek kesimler yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de takvimlerin 19 Mayıs'ı gösterdiği günde havaların aşırı soğumasıyla birlikte yüksek kesimler yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Özellikle Kürtün ve Torul ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından başta Kazıkbeli, Erikbeli, Güvende ve Çeğel yaylaları olmak üzere Camiboğazı, Zigana'nın yüksek kesimleri yeniden beyaz örtüyle buluştu.

Alçak kesimlerde yağmur yağışının yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kar yağışına dönerken, yaylalarda yaşayan vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Kar yağışı nedeniyle alçak kesimlerde de zirai don tehdidi baş gösterirken yağışın etkisini bu gece boyunca devam ettirmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Güncel

Gümüşhane, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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