Gümüşhane'de Cezaevi Ürünleri Satış Mağazası Açıldı

Gümüşhane'de, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin halka sunulduğu İşyurtları Satış Mağazası'nın açılışı yapıldı.

Adalet Bakanlığına Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde hizmet veren mağazanın açılış programına katılan Vali Aydın Baruş, mağazanın hayırlı olmasını diledi.

İnsanların bazen istemedikleri halde bir şekilde cezaevine ya da tutukevine girebildiğine işaret eden Baruş, önemli olanın sonrasında tekrar hayata dönebilmek olduğunu, bunun için de İş Yurtları Kurumunun yaptığı çalışmaların son derece önem taşıdığını söyledi.

Baruş, açık cezaevlerindeki meslek kurslarında tutuklu ve mahkumların birer meslek edinmesinin sağladığını dile getirerek, "Bu ürünler Türkiye'nin dört bir yanından gelen, el emeği, göz nuru ürünlerdir. İnsanlar bunları satın alırken farklı duygular içinde olacaklar. Çünkü hepsinin ayrı bir hikayesi var." dedi.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci de kurumun Türkiye'de belki de en müstesna kurumlardan birisi olduğunu dile getirerek, "Ceza İnfaz Kurumlarında cezaları infaz edilen hükümlüler, bir taraftan meslek öğrenerek geleceklerini ve istikballerini kurtarmak için topluma yeniden adapte olabilmek üzere bir süreç yaşarken, bu süreçte ürettikleri ürünleri hem kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük kullanıyoruz hem de bu mağazalarımızda halkımıza arz ediyoruz. Emin olun, bu ürünlerin her birinde bir duygu var, her birinde bir maneviyat var." diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver'in de konuşma yaptığı programda katılımcılar mağazayı gezerek ürünleri inceledi.