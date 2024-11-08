Üye Girişi
Haberler

Gümüş Madalyalı Güreşçi Ahmet Duman'dan Erbaa Belediye Başkanı'na Ziyaret

Gümüş Madalyalı Güreşçi Ahmet Duman'dan Erbaa Belediye Başkanı'na Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde gümüş madalya kazanan Ahmet Duman, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret ederek başarılarına dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde 28-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2024 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde gümüş madalya olan Ahmet Duman, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti.

Ahmet Duman'ı tebrik ederek plaket veren Karagöl, Duman'ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Artık Duman'ın başarılarına alıştıklarını belirten Karagöl, "Kendisini tebrik ediyoruz Erbaalılar adına. Erbaa'da yetişen çocuklara, Tokat'ta, Türkiye'de yetişen çocuklara örnek olduğu için. İnşallah daha nice başarılarda kendisini görme arzusundayız. Tabii zirveye çıktıkça orada kalmak kolay değil. Bu açıdan bence daha kıymetli. Bayrağımızı hep dalgalandırsın. Turnuvalarda birincilikler, dereceler elde ederek Erbaa'mıza ve ülkemize dönsün inşallah." dedi.

Ahmet Duman da hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "Bu benim başarım değil. Bana destek veren ailemin ve herkesin başarısı. İnşallah durmadan çalışmalarıma devam edeceğim. Rabb'im inşallah bunları nasip eder. Desteklerini esirgemeyen Ertuğrul başkanımıza, Erbaa'da büyüklerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Oğlu başından vurulmuş halde bulunan başkandan açıklama geldi: 72 saat çok önemli

Belediye Başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı
Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı

Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Şentürk Mourinho'ya ne dedi? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Mourinho Newcastle'ı mı gidecek? Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Ümraniyespor Iğdırspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ümraniyespor Iğdırspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Eran Zahavi kim, Ziyech'i neden şikayet etti? Al Riyadh Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Riyadh Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 8 Kasım Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Fatih Oral öldü mü? Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü? A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.