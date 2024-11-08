Gümüş Madalyalı Güreşçi Ahmet Duman'dan Erbaa Belediye Başkanı'na Ziyaret

Arnavutluk'un Tiran kentinde 28-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2024 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde gümüş madalya olan Ahmet Duman, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti.

Ahmet Duman'ı tebrik ederek plaket veren Karagöl, Duman'ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Artık Duman'ın başarılarına alıştıklarını belirten Karagöl, "Kendisini tebrik ediyoruz Erbaalılar adına. Erbaa'da yetişen çocuklara, Tokat'ta, Türkiye'de yetişen çocuklara örnek olduğu için. İnşallah daha nice başarılarda kendisini görme arzusundayız. Tabii zirveye çıktıkça orada kalmak kolay değil. Bu açıdan bence daha kıymetli. Bayrağımızı hep dalgalandırsın. Turnuvalarda birincilikler, dereceler elde ederek Erbaa'mıza ve ülkemize dönsün inşallah." dedi.

Ahmet Duman da hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "Bu benim başarım değil. Bana destek veren ailemin ve herkesin başarısı. İnşallah durmadan çalışmalarıma devam edeceğim. Rabb'im inşallah bunları nasip eder. Desteklerini esirgemeyen Ertuğrul başkanımıza, Erbaa'da büyüklerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.