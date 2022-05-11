Güler Işık'ın annesi toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güler Işık'ın annesi toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Güler Işık'ın annesi toprağa verildi

ŞANLIURFALI türkücü Güler Işık'ın koronavirüsten vefat eden annesi Şemşe Bikyarık (89), toprağa verildi.

İSTANBUL (DHA) - ŞANLIURFALI türkücü Güler Işık'ın koronavirüsten vefat eden annesi Şemşe Bikyarık (89), toprağa verildi.

Siverekli türkücü Güler Işık'ın koronavirüs nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören annesi Şemşe Bikyarık, hayatını kaybetti. Bikyarık için öğle vakti Eyyüp Peygamber Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Güler Işık ve yakınlarının katıldığı namazın ardından Bikyarık, Yeni Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesinin tabutuna dokunan Güler Işık, uzun süre gözyaşı döktü.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Güler Işık, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title