Guiyang ile Seul Arasında Yeni Direkt Uçuş Rotası Başlatıldı
Çin'in Guizhou eyaletindeki Guiyang ile Güney Kore'nin Seul kenti arasında yeni bir direkt uçuş rotası açıldı. İki şehir arasındaki uçuşlar, Jiuyuan Havayolları tarafından işletilecek.
GUİYANG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentiyle Güney Kore'nin başkenti Seul arasında yeni bir direkt uçuş rotası başlatıldı.
Çarşamba günü faaliyete başlayan rota, Jiuyuan Havayolları olarak da bilinen 9 Air şirketi tarafından işletiliyor. Guizhou Sivil Havacılık Endüstrisi Grubu'nun verdiği bilgilere göre Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı ile Incheon Uluslararası Havalimanı arasındaki gidiş seferi yaklaşık 4 saat, dönüş seferiyse yaklaşık 3,5 saat sürüyor.
Yeni hava rotasının, Güney Kore'nin eylül ayı sonlarında başlatacağı Çinli turist gruplarına yönelik geçici vize muafiyeti politikasıyla artacağı öngörülen seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor.