Guiyang ile Seul Arasında Yeni Direkt Uçuş Rotası Başlatıldı

Güncelleme:
Çin'in Guizhou eyaletindeki Guiyang ile Güney Kore'nin Seul kenti arasında yeni bir direkt uçuş rotası açıldı. İki şehir arasındaki uçuşlar, Jiuyuan Havayolları tarafından işletilecek.

GUİYANG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang kentiyle Güney Kore'nin başkenti Seul arasında yeni bir direkt uçuş rotası başlatıldı.

Çarşamba günü faaliyete başlayan rota, Jiuyuan Havayolları olarak da bilinen 9 Air şirketi tarafından işletiliyor. Guizhou Sivil Havacılık Endüstrisi Grubu'nun verdiği bilgilere göre Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı ile Incheon Uluslararası Havalimanı arasındaki gidiş seferi yaklaşık 4 saat, dönüş seferiyse yaklaşık 3,5 saat sürüyor.

Yeni hava rotasının, Güney Kore'nin eylül ayı sonlarında başlatacağı Çinli turist gruplarına yönelik geçici vize muafiyeti politikasıyla artacağı öngörülen seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
