Ticaret Bakanlığı: Üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır

TİCARET Bakanlığı, "Bölgemizdeki gelişmeler dikkate alınarak, tarım sektöründe üreticilerimizin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla, gübre sektöründe arz güvenliğini teminden üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gübrenin hammaddesi olan üre ithalatında gümrük vergisi yeniden düzenlendiğini duyuruldu. Yapılan açıklamada, temel gıda ürünleri ile tarımsal hammaddelerde arz güvenliğinin sağlanması, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının korunması amacıyla ticaret politikası araçlarının etkin şekilde kullanıldığı belirtildi. Bu kapsamda başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin tedarik süreçlerine olası etkileri dikkate alınarak alınan kararla, tarım sektöründe üretici maliyetlerinin artmasının önlenmesi ve gıda ürünlerinde fiyat artışının engellenmesi amacıyla gübre sektöründe arz güvenliğini teminden üre cinsi eşya için gümrük vergilerinin sıfırlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde, gıda ürünlerinde arz-güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı