Guatemala Çevre Bakanı Edwin Josue Castellanos, COP31'de somut sonuçlara ulaşmanın önemine işaret ederek, "Halihazırda ihtiyacımız olan şey tam olarak tartışmaların somut sonuçlara dönüşmesi. İklim değişikliğinin etkileri artık daha güçlü ve daha sık görülüyor. Uzun zaman sonra gerçekleşmesini beklediğimiz şeyler şu anda yaşanıyor. Bu yüzden hızlı hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Castellanos, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Guatemala için önemli üç temel konuya dikkati çeken Castellanos, "Bir numara, gelişmiş ülkelerin emisyon azaltımı yaptığından emin olmak istiyoruz. Uzun vadede en önemli şey bu. İki numara, uyum. Ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerinden şimdiden çok fazla muzdaribiz. Bu yüzden uyum çabalarımızı iyileştirmemiz ve artırmamız gerekiyor. Ancak bu da üç numarayı, yani finansmanı gerektiriyor. İklim değişikliğine uyum sağlamak için halihazırda kendi iç kaynaklarımızın bir kısmını yatırıyoruz ancak uluslararası toplumdan ek finansmana ihtiyacımız var. Dolayısıyla azaltım, uyum ve finansman bizim için önemli." diye konuştu.

Castellanos, ortak bir hedefe ulaşmak için tüm ülkelerin müzakereyi sürdürmesinin önemine işaret ederek, "Sorun şu ki, farklı ülkelerde bu kadar çok farklı görüş varken uzlaşma mekanizması zorlayıcı oluyor. Şu an halihazırda COP31'deyiz. Yani 31 kez bir araya geldik ve iklim değişikliğine karşı eylemler açısından kaydettiğimiz ilerlemelerin hala yeterince güçlü olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şu anda ihtiyacımız olan şey tam olarak tartışmaların somut sonuçlara dönüşmesi"

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği konusunda harika bir iş çıkardığını vurgulayan Castellanos, "Mekan muhteşem. Lojistik gayet iyi ancak organizasyonun fiili lojistiğinin ötesinde en önemli şey, bir araya gelebilmek ve eyleme geçmek için bir anlaşmaya varabilmek." dedi.

Castellanos, "Halihazırda ihtiyacımız olan şey tam olarak tartışmaların somut sonuçlara dönüşmesi. İklim değişikliğinin etkileri artık daha güçlü ve daha sık görülüyor. Uzun zaman sonra gerçekleşmesini beklediğimiz şeyler şu anda yaşanıyor. Bu yüzden hızlı hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Temel olarak Guatemala gibi küçük ülkelerin hem kuraklıktan hem de aşırı yağışlardan kaynaklanan iklim değişikliğinin güçlü ve şiddetli etkilerinden muzdarip olduğunu kaydeden Castellanos, "Su kıtlığından sel durumlarına çok hızlı bir şekilde geçiyoruz ve bu aşırılıklar geçim kaynaklarımızı, ekonomimizi etkiliyor. Dolayısıyla iklim değişikliğinin bu etkisinden zarar görüyoruz ancak bu bizim yarattığımız bir sorun değil. Esas olarak büyük ekonomiler tarafından yaratılmış bir sorun. Bu nedenle, şimdi uyum sağlamamıza ve bu sorunlarla yüzleşmemize yardım etmesi gerekenler de bu ülkeler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA