GTA 6'nın adı GTA 6 olmayabilir!

Oyun dünyasının gözü, son zamanlarda Rockstar Games'in en son oyunu olan GTA 6'ya çevrilmiş durumda. Yapımla ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Bu bilgiler de oyuncuların beklentisini bir hayli artırdı.

Yeni oyunla ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak kısa bir süre önce önemli bir iddia daha ortaya atıldı. İşte ayrıntılar…

Yeni oyunun adı GTA 6 olmayabilir!

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde resmi hesabı üzerinden yaptığı duyuruda yeni oyun için aralık ayında bir fragman yayınlayacaklarını açıkladı. Bu oyun dünyasını heyecanlandırmışken önemli bir iddianın da ortaya çıkmasına yol açtı.

Rockstar Games, yaptığı paylaşımda yeni oyundan "GTA 6" olarak değil, "Bir sonraki Grand Theft Auto" oyunu olarak bahsetti. Bunun akabinde çeşitli güvenilir kaynaklar tarafından oyun adının GTA 6 olmayacağına dair iddialar ortaya atıldı.

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Oyun adının Grand Theft Auto: Vice City olabileceği söyleniyor. Zira "GTA VI" ismindeki romen rakamının Vice 'ı andırdığı da görülüyor. Daha önceki bilgiler arasında, oyunun Vice City şehrinde geçeceği yönünde çeşitli söylentiler bulunuyordu. Bu bağlamda bu iddianın doğruluk payı olabilir. Tabii bu noktada oyuncuların kafasında "harita küçük olmaz mı?" şeklinde bir soru da beliriyor.

Vice City denince akla 2002 yılında piyasaya sürülen GTA: Vice City geliyor. Bu oyunun haritası da doğal olarak GTA 5'e kıyasla daha küçüktü. Bu bağlamda yeni oyunun haritasının da küçük olacağını düşünenler var.

Ancak bu ihtimalin gerçek olmayacak kadar düşük olduğunu belirtmek gerekiyor. 60 veya 70 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen oyunun harita büyüklüğü GTA 5'ten küçük olursa, oyunculardan tepki toplayacağı bir aşikar.

Bu iddianın gerçek olup olmadığını yakın zamanda yayınlanacak fragmanda hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Grand Theft Auto oyunundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.