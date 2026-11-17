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Haber : Batuhan Dükel / Kamera: Cemal Berk Ayttekin

(ANTALYA) – Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay, kömür madenciliği ve kömürden enerji üretiminde kullanılan suya dikkati çekerek, "Tarım için insanlar için yaşam için gerekli olan su, kömürlü termik santralleri ayakta tutmak için, kömür sektörünü ayakta tutmak için kullanılıyor" dedi.

Antalya'da düzenlenen COP31'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan Alpay, kömür sektörünün su kaynakları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Türkiye'de kuraklık ve su stresinin arttığını belirten Alpay, kömürün çıkarılmasından elektrik üretimine kadar farklı aşamalarda su kullanıldığını söyledi.

Kömürün su kaynakları üzerindeki baskısının da değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Alpay, "Türkiye'de kömürün görünmeyen maliyetlerinden birisi su aslında. Maalesef kömür Türkiye'nin enerji üretiminde büyük bir yer kaplıyor. Ve kömür aynı zamanda suyun tüketicilerinden bir tanesi. Hem madencilikte hem kömürden enerji üretimi esnasında su kullanılıyor" dedi.

İklim değişikliği ve su kullanımının kuraklık ile su stresini artırdığını ifade eden Alpay, sel yaşanmasının su sıkıntısının giderildiği anlamına gelmediğine dikkati çekti.

AFŞİN-ELBİSTAN ÖRNEĞİ

Kömür faaliyetlerinin su kaynakları üzerindeki etkilerine Afşin- Elbistan'ı örnek gösteren Alpay, Elbistan Ovası'ndaki yer altı sularının ve diğer su kaynaklarının giderek azaldığını söyledi. Kömür çıkarılmadan önce madencilik alanında susuzlaştırma işlemi yapıldığını anlatan Alpay, "Çünkü kömür çıkarma faaliyeti sırasında önce bir susuzlaştırma yapılıyor. Orada yer altı sularının tamamı çekilerek dışarı veriliyor" dedi.

Alpay, kamu kurumlarının raporlarında da su kıtlığı ve kuraklıkla mücadele eden alanlar arasında Ceyhan Havzası'nın da yer aldığını belirterek, iklim değişikliğinin bu sorunları artırdığını ifade etti.

"TARIM İÇİN, İNSANLAR İÇİN, YAŞAM İÇİN GEREKLİ OLAN SU"

Su kaynaklarının kullanımında tarımın ve insanların ihtiyaçlarına dikkati çeken Alpay, "Fakat böyle bir durumun içindeyken Afşin'de, Elbistan'da, Muğla'da, Türkiye'nin başka yerlerinde tarım için insanlar için yaşam için gerekli olan su, kömürlü termik santralleri ayakta tutmak için, kömür sektörünü ayakta tutmak için kullanılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA