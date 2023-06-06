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Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk göreve başladı

Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk göreve başladı

Güncel Haberler

Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Ahmet Öztürk görevine başladı.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Ahmet Öztürk görevine başladı.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, göreve yeni başlayan Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Basın ve İletişim Şube Müdürü Osman Kara'nın da eşlik ettiği ziyarette Şentürk, İşletme Müdürü Ahmet Öztürk'e çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Şentürk ve işletme müdürlüğü personeli hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel

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