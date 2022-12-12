Görüntü 3 harfli marketlerin birinden! Pirinç paketinin içinde hareket eden kurtçukları vatandaş fark etti

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de sürekli zam yaptıkları için FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiği konusunda çağrıda bulunduğu zincir marketlerin birinden mide bulandıran bir görüntü geldi. Müşterinin bizzat çektiği o anlarda pirinç paketinin içinde birçok kurtçuk olduğu görüldü.

Zincir marketlerde satılan ürünler fiyatları ve kaliteleriyle tartışma konusu olmaya devam ederken, sosyal medyada mide bulandıran bir görüntü yayınlandı.

PİRİNÇLERİN İÇİNDEN KURTÇUK ÇIKTI

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan o anlarda 2 kilogramlık pirinç paketlerinin içinde kurtçuklar olduğu kayıtlara geçerken sosyal medya kullanıcıları görüntülere büyük tepki gösterdi.

"ZİNCİR MARKETLER" POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında marketlerle ilgili denetimleri sıkılaştıracaklarını bildirmişti. Erdoğan "Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan gelen tepkilerden bazıları şöyle: